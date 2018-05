Omicidio

Omicidio a Palermo, ucciso un giovane

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2018 - 22:17:09 Letto 1411 volte

Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa sera intorno alle 21.30 a Palermo. Il delitto è avvenuto nei pressi di via Decollati, in un vicolo a pochi passi dalla Missione ‘Speranza e Carità’ di Biagio Conte.

La vittima si chiamava Dino Salvato e aveva 29 anni. Il delitto è stato commesso con le tipiche modalità da esecuzione della criminalità organizzata. I killer, infatti, gli hanno sparato al volto senza pietà.

Sul posto la polizia ha dovuto faticare non poco per tenere lontani dalla vittima i parenti che sembra abitino nelle vie limitrofe a quella teatro del delitto. Strazianti scene di dolore quelle a cui si assiste in questi attimi nella zona.

Dino Salvato era stato arrestato nel dicembre del 2016 per avere derubato e palpeggiato, insieme al fratello e a un altro ragazzo, alcune giovani alla Vucciria. Una serata da incubo, nell'agosto precedente, in cui le giovani si rifugiarono a piazza San Domenico. La folla aiutò proprio Salvato a scappare. E lui per fuggire aveva sferrato anche un pugno a un agente. Le indagini della squadra mobile, poi, erano risalite ai tre.

