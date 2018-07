mafia

Omicidio del medico Bosio, confermato ergastolo per boss Madonia

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo del boss palermitano Antonino Madonia, accusato dell'omicidio del medico chirurgo Sebastiano Bosio.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo del boss palermitano Antonino Madonia, accusato dell'omicidio del medico chirurgo Sebastiano Bosio, ucciso a Palermo il 6 novembre 1981.

Il medico venne ucciso per avere detto di "no" ai mafiosi, rifiutandosi di eseguire un intervento su un uomo "d'onore". "Bosio non era un medico a disposizione di Cosa nostra", hanno poi confermato diversi collaboratori di giustizia.

Il processo a Madonia si è aperto nel 2011, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm della Dda Lia Sava avanzata a seguito della perizia eseguita dei carabinieri sui proiettili utilizzati dai sicari. L'arma utilizzata per freddare Bosio, una calibro 38, sarebbe la stessa che nel giugno 1982 esplose i colpi che uccisero due meccanici a Passo di Rigano, Francesco Chiazzese e Giuseppe Dominici. Un duplice omicidio per il quale Madonia è stato condannato. In primo grado Nino Madonia era stato assolto perché si riteneva che non ci fossero prove sufficienti alla sua partecipazione al delitto. Sentenza ribaltata in appello, quando è arrivata la condanna.

