Omicidio di Belmonte, forse pista mafiosa

Era sul suo fuoristrada quando è stato affiancato da un'alta vettura da dove i killer hanno fatto fuoco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/01/2019 - 12:24:45

Sangue nel palermitano. Era sul suo fuoristrada quando è stato affiancato da un’alta vettura da dove i killer hanno fatto fuoco. E’ morto così crivellato dai colpi questa sera un giovane di 36 anni, incensurato, Vincenzo Greco, manovale edile, a Portella della Paglia a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo.

Un vero giallo. Il nome della vittima non figura in alcuna indagine di mafia, Greco è però genero di Filippo Casella, assassinato nel 1994 nella guerra di mafia che contrappose Benedetto Spera a Ciccio Pastoia. Una faida antica, che al momento non sembra avere alcun rilievo nelle indagini sull’omicidio.

Ma dell’ultimo delitto si occupano comunque i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca: la pista mafiosa sembrerebbe tra le più accreditate.

Gli interrogatori sono andati avanti per tutta la notte: gli inquirenti hanno ascoltato amici e parenti per fare luce su quanto accaduto. Sono le modalità dell’esecuzione a far pensare a un omicidio di mafia. Vincenzo Greco aveva una compagna e un figlio, il mese prossimo doveva sposarsi. Ieri pomeriggio, sembra fosse diretto all’allevamento di animali che gestiva insieme ai due fratelli, anche loro manovali edili. Gli investigatori stanno esaminando alcune telecamere lungo la statale, ma anche le tracce lasciate lungo la strada di campagna. È un rompicapo, un giallo ancora non risolto.

