Omicidio di Giovanni Manzella, si indaga sul mondo degli spacciatori

Contrasti nel mondo dello spaccio di droga dietro l'omicidio di Giovanni Manzella, ucciso con un colpo di pistola alla testa, nella notte tra domenica e lunedý.

Contrasti nel mondo dello spaccio di droga dietro l’omicidio di Giovanni Manzella, 34 anni di Falsomiele. L’uomo aveva precedenti per furto e violente rapine in villa, ma gli investigatori della squadra mobile si stanno concentrando sull’ambiente dedito alla vendita di stupefacenti.

Giovanni Manzella è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, nella notte tra domenica e lunedì nei pressi del carcere di Pagliarelli, in via Gaetano Costa, vicino lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Una esecuzione vera e propria che fa pensare a un killer esperto. Gli investigatori – con i magistrati – hanno sentito alla mobile parenti e conoscenti della vittima.

Sposato e padre di due figli, di cui uno nato a gennaio, Manzella si sarebbe allontanato da casa intorno alle 23, senza dire alla moglie la destinazione. Sarebbe stata la coniuge stessa a indirizzare investigatori e inquirenti verso la pista dello spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio sono state sentite altre persone, mentre si cercano ulteriori elementi da immagini di impianti di videosorveglianza – anche se la zona dell’omicidio è abbastanza isolata – e dall’analisi dei tabulati del cellulare della vittima.

Manzella aveva precedenti per furto e rapine, ma la sua morte sarebbe stata decisa nel mondo dello spaccio. Il pregiudicato potrebbe essersi messo a vendere cocaina in proprio, sottraendosi al controllo del grosso giro. Una sorta di “cane sciolto”, dunque, che avrebbe pagato con la vita la sua “intraprendenza”. A parlare dell’attività di spaccio dell’uomo sono stati i familiari, sentiti per ore dagli inquirenti.

In famiglia più volte Manzella avrebbe avuto scontri proprio per la scelta di dedicarsi alla vendita della droga. Gli inquirenti – l’inchiesta è coordinata dall’aggiunto Ennio Petrigni – hanno acquisito i tabulati del cellulare di Manzella e stanno visionando le videocamere della zona per capire se il killer si sia allontanato in auto. A dare l’allarme è stata una donna che ha sentito lo sparo e una macchina che scappava velocemente dalla zona.

“C’è grande preoccupazione per l’escalation di violenza con tre morti uccisi a colpi di pistola”, dicono i magistrati palermitani, che stanno indagando a tutto campo, senza escludere nulla. E’ il terzo omicidio in pochi giorni a Palermo. La settimana scorsa due persone, padre e figlio, sono state uccise allo Zen: il killer si è poi costituito. Una recrudescenza violenta che preoccupa non poco gli investigatori.

