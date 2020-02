Omicidio di Terrasini, c'è un fermato

Omicidio

Omicidio di Terrasini, c'č un fermato

Un ragazzo sarebbe responsabile dell'omicidio del ventunenne Paolo La Rosa, ucciso a coltellate nella notte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2020 - 21:06:13 Letto 478 volte

C'è un fermato, un ragazzo, che sarebbe responsabile dell'omicidio del ventunenne Paolo La Rosa, ucciso a coltellate nella notte, intorno alle 4, dopo avere finito di lavorare nella pizzeria gestita dal padre.

Si tratta di A.M, che sarebbe il cugino del fidanzato della sorella minore della vittima. L'omicidio sarebbe avvenuto per futili motivi: tra i due chiaramente non correva buon sangue ma nulla che facesse sospettare una violenza inaudita di questo tipo. Non è ancora chiaro se l'assassino abbia agita da solo, ma pare che siano stati individuati altri partecipanti, un vero e proprio "branco".

Ti potrebbe interessare? Accoltellato a pochi metri da una discoteca, giovane muore a Terrasini

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!