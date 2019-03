omicidio Manzella

Omicidio Pagliarelli, Seggio: ''Non sono stato io''

Fissata l'udienza di convalida del fermo di Pietro Seggio, il presunto killer di Francesco Manzella.

Fissata l’udienza di convalida del fermo di Pietro Seggio, il presunto killer di Francesco Manzella. Il giudice si esprimerà lunedì mattina sul provvedimento emesso nei confronti del 42enne gestore della pizzeria All’Antico Borgo di via Molara. L'uomo è accusato dell’omicidio del 34enne avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 marzo scorsi in via Gaetano Costa, in zona Pagliarelli.

Seggio, difeso dall'avvocato Giovanni Castronovo, è stato fermato dopo le indagini della Squadra Mobile ma si è professato innocente. Ai pm ha detto di non essere lui l'omicida di Manzella. Gli agenti della Omicidi hanno cercato di smontare gli alibi forniti dal gestore della pizzeria che ha detto di essere rimasto nel locale dalle 22 e fino alle 00.30, prima di essere smentito dai suoi dipendenti.

