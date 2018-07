Omicidio

Omicidio Partinico, indagato un barbiere

Sarebbe un barbiere l'assassino del falegname di 46 anni, Nicola Bifara, ucciso lungo la strada provinciale 2, in contrada Margi Sottana, nella zona di Partinico...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/07/2018 - 13:16:52 Letto 490 volte

Sarebbe un barbiere l’assassino del falegname di 46 anni, Nicola Bifara, ucciso lungo la strada provinciale 2, in contrada Margi Sottana, nella zona di Partinico, a una quarantina di chilometri da Palermo. A portare gli investigatori sulle tracce dell’uomo, che si trova in commissariato, è stato un amico della vittima, che si trovava a bordo della Golf assieme al falegname.

L’auto sarebbe stata affiancata da una Fiat 500 da cui sarebbero partiti i colpi di arma da fuoco. Il falegname, secondo una prima ricostruzione, avrebbe lasciato l’auto tentando la fuga a piedi, inseguito dal suo assassino che avrebbe continuato a sparare. I sanitari del 118 hanno trovato la vittima in un vicolo in condizioni disperate per le ferite al torace.

Nicola Bifara è stato trasportato all’ospedale di Partinico dai sanitari del 118 mentre era ancora in vita, ma in in condizioni disperate per le diverse ferite di arma da fuoco al torace. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma poco prima delle 11 il falegnamo di 46 anni è deceduto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!