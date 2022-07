Omicidio Willy Duarte

Omicidio Willy Duarte, condannati all'ergastolo i fratelli Bianchi

I fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati all'ergastolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2022 - 16:06:28 Letto 779 volte

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati all'ergastolo.

La sentenza, di primo grado, è stata emessa dai giudici della corte d'Assise di Frosinone. Condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno per i genitori di Willy e di 150mila euro per la sorella. Il 21enne fu massacrato a sangue nel settembre 2020 a Colleferro (Roma). Urla dagli imputati dopo la lettura della sentenza.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!