Omicron, Ricciardi: ''Variante più contagiosa del pianeta, mascherina serve ancora''

Omicron, Ricciardi: ''Variante pił contagiosa del pianeta, mascherina serve ancora''

Secondo l'esperto questa variante ''va contrastata in primo luogo con i vaccini e con interventi medici tempestivi in caso di infezione, oltre che attraverso i comportamenti e misure di sanitą pubblica''.

"Omicron è una variante contagiosissima, probabilmente l'organismo più contagioso sulla faccia della terra in questo momento". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per questo secondo l'esperto "va contrastato in primo luogo con i vaccini e con interventi medici tempestivi in caso di infezione, oltre che attraverso i comportamenti e misure di sanità pubblica".

"La mascherina è importante - ammonisce Ricciardi - non tanto all'esterno ma negli ambienti chiusi, dove resta un presidio fondamentale. Per questo credo che debba essere fortemente raccomandata e per alcuni spazi, come il trasporto pubblico, bisognerebbe mantenere l'obbligo".

