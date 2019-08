Open Arms

Open Arms, Salvini cede a Conte

Si è concluso ieri pomeriggio lo sbarco dei 27 minori dalla Open Arms alle due motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza di Lampedusa.

Pubblicata il: 18/08/2019

Un nuovo capitolo sull’Open Arms. Si è infatti concluso ieri pomeriggio lo sbarco dei 27 minori dalla Open Arms alle due motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza di Lampedusa. La vicenda, inoltre, potrebbe avere un epilogo nelle prossime ore in base agli esiti dell’ispezione sanitaria disposta dal procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, a bordo della nave della Ong dove è salita anche la squadra mobile insieme alla Guardia Costiera.

A bordo della nave, da 16 giorni in mare e ora alla fonda a largo di Lampedusa, dopo lo sbarco rimarranno altri 104 migranti. Il premier Conte questa mattina ha inviato una nuova lettera a Matteo Salvini in cui ribadisce che è necessario che sia autorizzato lo sbarco immediato delle persone di età inferiore agli anni 18 presenti a bordo della nave Open Arms.

Salvini ha ceduto ma in una lettera inviata al premier precisa: “Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave Open Arms. Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinchè non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirTi che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti". Insomma e’ scontro aperto, il ministro dell’Interno nella sua lettera a Conte poi sottolinea: “Con altrettanta sincerità - conclude Salvini - Ti rappresento il rammarico e la preoccupazione che tale Tua determinazione possa provocare una irreversibile ed onerosa presa in carico, per il nostro Paese, dell'assistenza di soggetti che, successivamente, potrebbe rivelarsi non dovuta".

