Open days vaccino over 12, in Sicilia si continua fino al 20 luglio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2021 - 09:14:41 Letto 499 volte

Proseguiranno fino al 20 luglio gli 'Open days' organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale nell'Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà ricevere la somministrazione senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con dosi Pfizer e Moderna.

L'iniziativa già avviata lo scorso fine settimana dall'assessorato regionale alla Salute ha fatto registrare quasi 5 mila prime dosi giornaliere inoculate in più rispetto alle precedenti prenotazioni. L'obiettivo, sottolineano dalla Regione Siciliana, è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche nell'isola: occorre vaccinarsi tutti e subito, essere più veloci della diffusione delle varianti può sconfiggere il virus.

