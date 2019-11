processo

Operatore Rai morto in un incidente, assolta l'automobilista accusata di omicidio stradale

Assolta dall'accusa di omicidio stradale l'automobilista coinvolta nell'incidente in cui perse la vita l'operatore televisivo della Rai.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2019 - 09:04:13 Letto 397 volte

Assolta dall'accusa di omicidio stradale l’automobilista coinvolta nell’incidente in cui perse la vita Marco Sacchi, storico operatore televisivo della Rai. Così ha deciso il giudice della quinta sezione penale Nicola Aiello al termine del processo che vedeva imputata una donna nata a Marrakech (Tunisia) ma residente a Palermo, la 58enne Nadira Lotfi.

Il tragico incidente avvenne in via Castelforte a maggio 2016. L’operatore Rai 61enne si trovava in sella al suo scooter e viaggiava in direzione via dell’Olimpo mentre la donna, a bordo della sua Volkswagen Lupo, procedeva nella direzione opposta quando svoltò a sinistra per immettersi in uno slargo che porta al civico 95. Poi il violento impatto.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per Sacchi non c’era più nulla da fare. Nella caduta l’operatore Rai riportò diverse fratture, un trauma toracico e un trauma cranico che provocò il decesso per arresto cardiocircolatorio. Al termine dei rilievi eseguiti dalla polizia municipale l’automobilista è stata indagata e rinviata a giudizio su richiesta del pm Bruno Brucoli.

Durante il processo è stato però accertato che la donna oggi assolta non aveva eseguito alcuna manovra imprudente. La polizia municipale ha rilevato nel luogo dell’incidente il segno di una frenata “con andamento sinusoidale di circa 12 metri”. Inoltre è emerso che Sacchi, al momento dell’impatto, non avesse il casco protettivo che invece teneva sotto braccio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!