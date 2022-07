Operazione antimafia

Operazione antimafia a Palermo, Lagalla: ''Importante azione di repressione nei confronti della criminalità organizzata''

''L'operazione della Polizia di Stato mette in luce ancora una volta come sia ancora forte l'influenza della mafia nel tessuto economico di alcune aree della città'', ha dichiarato Roberto lagalla.

"L’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di nove persone, mette in luce ancora una volta come sia ancora forte l’influenza della mafia nel tessuto economico di alcune aree della città. Decisiva risulta essere, in questo contesto, la costante attività di indagine della Direzione distrettuale antimafia, della Procura della Repubblica di Palermo e delle Forze dell’ordine, in questo caso della Squadra mobile della Questura di Palermo, che ringrazio per l’importante azione di repressione nei confronti della criminalità organizzata".

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

