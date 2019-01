Operazione antiterrorismo, Orlando: ''Dimostra che i criminali non si spostano sui barconi dei migranti''

La dichiarazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sull’operazione “Abiad” condotta oggi dai ROS:

"L'operazione antiterrorismo condotta oggi dai ROS e coordinata dalla Procura di Palermo conferma quanto sostengo da tempo e cioè che le politiche di criminalizzazione dei migranti non fanno altro che aiutare le organizzazioni criminali.

E conferma soprattutto, quasi in modo clamoroso, quello che è sotto gli occhi di tutti: chi vuole venire in Italia in collegamento con organizzazioni terroristiche non viene certo sui barconi dei migranti rischiando la vita.

Così come i grandi boss della mafia non girano certo con il lapino sgarrupato, i criminali internazionali non vengono in Italia sui barconi ma su potenti gommoni fuoribordo che in poche ore e su rotte poco trafficate li portano sulle coste siciliane."