Operazione ''Artemisia'', pensioni in cambio voti: tra gli indagati pure l'assessore Lagalla

Rosario Orlando veniva corrotto attraverso regalie ed altre utilitā, e, grazie ai legami fra Lo Sciuto e l'ex rettore Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2019 - 13:57:25 Letto 430 volte

Giovanni Lo Sciuto, l’ex deputato regionale siciliano arrestato stamane dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, nell’ambito dell’operazione “Artemisia”, avrebbe ottenuto un cospicuo pacchetto di voti grazie ad un accordo con Rosario Orlando, responsabile del centro medico legale dell’Inps fino al maggio 2016, poi collaboratore esterno dello stesso ente quale “medico rappresentante di categoria in seno alle commissioni invalidità civili”.

Orlando veniva corrotto attraverso regalie ed altre utilità, e, grazie ai legami fra Lo Sciuto e l’ex rettore Roberto Lagalla (oggi assessore regionale all’Istruzione e destinatario di un’informazione di garanzia) per l’aggiudicazione di una borsa di studio a favore della figlia all’Università di Palermo.

Da Orlando l’ex deputato regionale otteneva la concessione di pensioni di invalidità anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge.Ogni pensione di invalidità fatta concedere in forza del “consolidato accordo corruttivo”, rappresentava per l’ex deputato regionale, secondo gli inquirenti, “un cospicuo pacchetto di voti certi”. Sono circa 70 le pensioni di invalidità, attualmente al vaglio degli inquirenti, concesse a cittadini sponsorizzati da Lo Sciuto.

