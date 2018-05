cimitero degli orrori

Palermo, ''Cimitero degli orrori'': salme spostate senza permesso per vendere sepoltura ad altri *VIDEO*

È stata definita l'operazione ''cimitero degli orrori''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2018 - 10:24:28 Letto 854 volte

È stata definita l'operazione "cimitero degli orrori". I carabinieri hanno arrestato una banda che si era impossessata della gestione del cimitero dei Benedettini di San Martino delle Scale a Palermo, subentrando abusivamente ai monaci. Si tratta di Giovanni Messina, 70 anni, Salvatore Messina, 38 anni, Salvatore Messina, 24 anni, Antonino Campanella, 33 anni, mentre nei confronti di Erminia Morbini, 74 anni monrealese, è stato imposto il divieto di dimora a Monreale e l'obbligo di firma.

I cinque arrestati sono accusati di fare parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità in atti pubblici commesse da privati, falsità in certificazioni, violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, vilipendio di cadavere, occultamento di cadavere, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Palermo.

In particolare, durante le indagini, è emerso che sono state moltissime le persone che, non trovando una sistemazione per i propri cari estinti, si sono rivolti a loro per un posto all’interno del camposanto di San Martino delle Scale (che è saturo da più di 20 anni).

A fronte di un pagamento di circa 5.000 euro e potendo far leva sullo stato di necessità di quelle famiglie, disposte a pagare cifre consistenti pur di garantire una degna sepoltura ai propri defunti, veniva sempre assicurata un’immissione nelle varie sepolture, dopo aver ricavato nuovi spazi attraverso numerose e sistematiche violazioni di sepolcro, prodromiche a estumulazioni del tutto illegittime.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!