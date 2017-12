operazione commando

''Operazione Commando'', parla il Colonnello Di Stasio ***VIDEO***

di Marco Gullà | Pubblicata il: 13/12/2017 - 16:54:07 Letto 511 volte

“Dopo i recenti blitz di mafia, anche l’operazione di oggi conferma l’importanza di un costante controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine (accuratamente pianificato e coordinato in Prefettura) ed evidenzia come la vocazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri attraverso le sue 100 Stazioni nella sola Provincia di Palermo costituisca, dal centro alla periferia, un insostituibile presidio di legalità ben inserito nel tessuto sociale e pronto a recepire le esigenze del cittadino.

Anche in questa circostanza, la capillare presenza delle Stazioni Carabinieri, i servizi di pattuglia e osservazione e i riscontri info-investigativi hanno reso possibile l’individuazione di 13 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, furto, minacce e ricettazione.

Viene così azzerato un vero e proprio “COMMANDO”, dotato di una struttura solida e articolata, che, dedito alla commissione di rapine ai danni di autotrasportatori di tabacchi, operava da tempo in città ripartendosi ruoli e competenze (pianificazione dei colpi, furto di mezzi idonei anche agli sbarramenti stradali, immobilizzazione e sequestro delle vittime, sottrazione e successiva ricettazione della merce).

In particolare, sono state documentate 9 rapine (7 tentate e 2 consumate) che, se portate tutte a segno, avrebbero fruttato alle casse dei malviventi un ingente guadagno”.

Ancora una volta, la sinergica collaborazione tra la Magistratura (cui rinnovo il mio grazie per l’impegno e lo sforzo profusi) e i Carabinieri (ai quali rivolgo il mio apprezzamento per la dedizione e il coraggio dimostrati) ha dato i suoi frutti a beneficio della cittadinanza (che invito a continuare in questo comune e difficile, ma doveroso, percorso di affermazione della legalità in questa meravigliosa città, oramai capitale della cultura)".

A parlare è il Colonnello Di Stasio, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo.

