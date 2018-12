mafia all'ippodromo

Operazione ''Corsa nostra'', blitz antimafia all'ippodromo di Palermo: 9 arresti *FOTO*

Le mani di Cosa nostra sull'ippodromo di Palermo. Gli investigatori scoprono gare truccate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2018 - 09:08:21 Letto 442 volte

Le mani di Cosa nostra sull’ippodromo di Palermo. Gli investigatori scoprono gare truccate. Il Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto un provvedimento restrittivo – eseguito dai Carabinieri di Palermo – nei confronti di 9 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso e frode in competizioni sportive.

L’attività d’indagine, denominata convenzionalmente ‘Corsa nostra’ “costituisce l’approfondimento di alcuni elementi investigativi acquisiti nell’operazione ‘Talea’ del dicembre 2017”. L’inchiesta ha “permesso di documentare come cosa nostra esercitasse un controllo sull’ippodromo di Palermo”, come dicono gli inquirenti.

C’è anche una giovane promessa dell’ippica siciliana tra i nove arrestati all’alba di oggi nell’ambito dell’operazione ‘Corsa nostra’ eseguita dai Carabinieri di Palermo che hanno fatto luce sugli interessi della mafia sull’ippodromo del capoluogo.

In manette Gloria Zuccaro, che è finita agli arresti domiciliari. E’ accusata, insieme con Giuseppe Greco e Giovanni Niosi, di trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso “per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso – dicono gli inquirenti -al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, trasferito da Giovanni Niosi a Gloria Zuccaro, la titolarità del cavallo da corsa denominato ‘Ronny Alter’ facente parte della scuderia di Zuccaro”. I fatti sarebbero stati commessi nel 2014.

Misura della custodia cautelare in carcere

1. Cintura Natale nato a Palermo il 28 Agosto 1965;

2. Gibbisi Massimiliano nato a Palermo il 10 Luglio 1970;

3. Greco Giuseppe nato a Palermo il 18 Febbraio 1956;

4. La Gala Salvatore nato a Napoli il 20 Febbraio 1952;

5. La Rosa Giovanni nato a Palermo il 2 Febbraio 1962;

6. Niosi Giovanni nato a Palermo il 24 Ottobre 1954;

7. Porzio Antonino nato a Palermo il 24 Marzo 1961;

8. Zanca Domenico nato a Palermo il 10 Giugno 1970.

Misura degli arresti domiciliari

9. Zuccaro Gloria nata a Palermo il 25 Dicembre 1980.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!