Le autorità di Polizia maltesi hanno tratto in arresto Alessi Diomiro, 33enne, originario di Partinico, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo.

Il soggetto è tra i destinatari dell’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il 26 gennaio 2018 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, nell’ambito dell’operazione “Game Over”, eseguita lo scorso 1 febbraio 2018 da personale della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del Servizio Centrale Operativo di Roma a carico di trenta soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, riciclaggio, truffa, impiego di denaro di provenienza illecita, illecita concorrenza con violenza o minaccia, trasferimento fraudolento di valori.

In particolare, le indagini hanno permesso di contestare all’Alessi Diomiro il reato di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio della raccolta illegale di scommesse.

È emerso, infatti, che lo stesso era referente aziendale, sul territorio maltese, degli indagati Bacchi Benedetto e Lo Baido Antonio, con cariche amministrative nelle società maltesi “B.L. Man Limited” e “Dodoone Limited”, e, in tale veste, provvedeva alla creazione di “accessi in remoto”, occupandosi della gestione delle quote e della conduzione della rete on line di gioco.

L’Alessi Diomiro, nei cui confronti era stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, era riuscito a sfuggire alla cattura. Acquisita, pertanto, notizia che si trovava nel territorio di Malta, l’A.G. ha emesso un Mandato di Arresto Europeo e sono stati attivati i competenti canali di collaborazione, per il tramite della Divisione SI. RE. NE. del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

Ieri mattina il soggetto è stato rintracciato a Malta e, conseguentemente, catturato.

