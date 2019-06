Orchestra Sinfonica Siciliana, Sinistra Comune: ''Cattiva politica, giù le mani dall'Orchestra''

Orchestra Sinfonica Siciliana

''Giù le mani dall'Orchestra. Necessaria guida competente per restituire la Fondazione ed il Teatro Politeama alla città'', lo dice Sinistra Comune.

"Giù le mani dalle Istituzioni Culturali. Basta con la cattiva politica che le ha trasformate in luoghi di costruzione del potere attraverso gestioni spesso disastrose, che hanno di fatto portato al collasso alcuni grandi teatri siciliani. L'Orchestra Sinfonica Siciliana, e con essa e prima di essa il Teatro Politeama, deve proseguire il suo percorso di risanamento attraverso una guida competente e autorevole che possa restituirle quel prestigio di respiro internazionale che aveva in passato. Per questo motivo condividiamo la posizione presa dai rappresentanti dell’Orchestra su alcune ipotetiche nomine, anche a nostro avviso improponibili perchè già ‘sperimentate’ con esiti negativi. Auspichiamo che la politica operi nell'interesse dell'orchestra, del teatro Politeama, dei lavoratori e della città. La restituzione alla città di una prestigiosa istituzione culturale è per noi cruciale, infatti, per la crescita cuturale ed economica di Palermo."

Così in una nota Sinistra Comune.

