Feltri: I meridionali sono inferiori

Ordine dei Giornalisti contro Feltri e Giordano. Prosegue la polemica contro il Direttore di Libero

L'Ordine dei Giornalisti prende provvedimenti e ha deciso di procedere legalmente contro Vittorio Feltri e Mario Giordano.

24/04/2020

Non si placano le polemiche contro Vittorio Feltri. Il direttore di “Libero” aveva apostrofato come “inferiori” tutti i meridionali nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro” in onda su Rete4. Dopo le sue affermazioni sono nate varie iniziative e soprattutto accese critiche da parte di giornalisti e politici. Adesso anche l’Ordine dei Giornalisti prende provvedimenti e ha deciso di procedere legalmente contro Vittorio Feltri per valutare il danno d’immagine all’Ordine stesso. Ma ha fatto anche di più: ha puntato il dito anche contro il conduttore della trasmissione in cui Feltri ha avuto campo libero per fare le sue affermazioni, ovvero Mario Giordano. Il conduttore timidamente ha cercato di placare l’ira di Feltri ma ha poi quasi sorvolato sulle pesanti parole del “giornalista”.

Il Presidente dell’Ordine della Lombardia, inoltre, su segnalazione anche di altri Presidenti, ha accettato di trasmettere al Consiglio di disciplina quanto accaduto. Quindi Feltri ora dovrebbe andare a giudizio.

