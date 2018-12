Manutenzioni stradali

Orlando a Musumeci: ''Non ci sono soldi per la manutenzione delle strade statali''

''Il Presidente Musumeci dovrebbe sapere che tutte le Città metropolitane, non hanno potuto approvare il bilancio 2018, per colpa dei tagli operati dallo Stato in complicità con la Regione''. Lo ha dichiarato Leoluca Orlando

"Leggo di una presunta dichiarazione del presidente della regione Musumeci secondo il quale la Città metropolitana di Palermo dovrebbe intervenire a seguito della frana che ha interrotto una strada nel territorio comunale di Castronovo.

Il Presidente Musumeci dovrebbe sapere - secondo quanto più volte rappresentagli dai Commissari dallo stesso nominato - che tutte le Città metropolitane e i tutti i Libero consorzi non hanno potuto approvare il bilancio 2018, per colpa dei tagli operati dallo Stato in complicità con la Regione.

Quest'ultima è pure colpevole di oltre 6 anni di caos normativo più volte sanzionato a diversi livelli, che hanno prodotto una ormai pluriennale grave crisi istituzionale.

Così, mentre si propongono tagli alla spesa sociale, alla lotta alla mafia, e all'assistenza per le fasce più deboli, il tutto per racimolare i fondi necessari proprio al pagamento degli stipendi degli enti intermedi che la Regione ha portato al collasso, Musumeci parla di manutenzioni che sa già essere impossibili.

Ben venga allora un intervento della Regione, che almeno su questo darà segno di essere ancora viva, presente e utile ai siciliani.

Se poi, come proposto dall'ANCI, si affiderà all'Anas la manutenzione della viabilità intercomunale, sarà la soluzione strutturale che servirà ad evitare proclami e polemiche."



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

