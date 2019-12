Capodanno a Palermo

Orlando a Palermomania.it: ''Per Palermo un anno positivo''

Palermo si prepara al capodanno che quest'anno si dividerÓ in due luoghi: alla Stazione Centrale e poi nel popolare quartiere Cep.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2019 - 10:56:49 Letto 335 volte

Palermo si prepara al capodanno che quest’anno si dividerà in due luoghi: alla Stazione Centrale e poi nel popolare quartiere Cep. Due eventi in cui si esibiranno vari artisti locali e che richiameranno tanti palermitani che preferiranno attendere l’arrivo del 2020 direttamente in piazza. Per Palermo - secondo il sindaco Leoluca Orlando - e’ stato un anno sicuramente positivo.

Ecco la sua intervista:





