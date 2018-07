orlando contro salvini

Orlando accusa Salvini con un tweet: ''Sui migranti si serve di fake news''

Ennesimo atto dello scontro a distanza tra Matteo Salvini e il sindaco di Palermo, che stavolta impugna i dati ufficiali del ministero del suo antagonista

Pubblicata il: 12/07/2018

"Qualcuno avvisi Matteo Salvini che il Viminale diffonde 'fake news' sui migranti, che smentiscono il Capo della Lega". Con un tweet ironico e provocatorio, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando torna ad attaccare Matteo Salvini, che da mesi è impegnato in una campagna mediatica su quella che da molti è considerata una "invasione dei migranti".

Orlando cita i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, secondo i quali da gennaio 2018 sono sbarcati circa 16.000 migranti in Italia, pari all'80% in meno dello scorso anno e al 78% in meno di due anni fa. "Di fronte a questi numeri che sono ovviamente più che attendibili - afferma Orlando - è sempre più evidente come la politica e le prese di posizioni di Salvini non hanno alcun fondamento ma sono, queste davvero, il frutto del continuo ricorso a fake news".

Dal canto suo Salvini, che sembrava aver adottato un atteggiamento di indifferenza nei confronti dei reiterati attacchi di Orlando, ha espresso - sempre su Twitter - un per nulla velato "desiderio" di querelare il primo cittadino palermitano. La battaglia continua.

