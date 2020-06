potere ordinanze dei sindaci

Orlando alla ministra Lamorgese: ''Rimuovere divieto del potere di ordinanza dei sindaci''

Il sindaco Leoluca Orlando incontra in videoconferenza la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese.

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani, unitamente ad altri primi cittadini delle città metropolitane, ad una videoconferenza con la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese.



All'incontro virtuale hanno preso parte, tra gli altri, anche il Capo della Polizia ed il presidente dell’ANCI nazionale, Antonio Decaro.



Nel corso del suo intervento, dopo avere espresso apprezzamento per l'operato dei prefetti e delle Forze dell'Ordine, Orlando ha sottolineato come sia “necessario rimuovere il divieto del potere di ordinanza dei sindaci, che devono poter tornare ad esercitare il loro potere di ordinanza, assumendone le responsabilità sulla base di criteri minimi di sicurezza, che devono essere indicati soltanto dal governo nazionale e non possono essere rimessi all'arbitrio dei singoli presidenti di Regione, che creano confusione e disorientano i cittadini ma, al contempo, anche i sindaci che diventano dei parafulmini.



Occorre certamente eliminare – ha continuato il sindaco - la sanzione prevista per il mancato raggiungimento del 36 percento dei costi per i servizi a domanda individuale.



Chiediamo, inoltre, che venga rimosso il blocco disposto dal Governo ai bandi per i piani di utilità collettiva di coloro che hanno un reddito di cittadinanza, poiché questo blocco impedisce ai Comuni di fare ricorso ad una risorsa importante: a Palermo sono 12mila le persone che potrebbero essere utilizzate.



Ancora – prosegue il primo cittadino - credo che sia veramente singolare che mentre è saltato il patto di stabilità europea, i Comuni sono invece tenuti al vincolo di spesa. Il Comune di Palermo avrebbe domani mattina duecentoventi milioni di euro di liquidità, se solo si eliminasse il vincolo di spesa. Parliamo del fondo crediti di dubbia esigibilità, piuttosto che dell’utilizzo degli avanzi di amministrazione. È una norma a costo zero, che darebbe enorme liquidità ai Comuni".



Infine, Orlando ha avanzato “una richiesta tanto piccola quanto grande. Oggi noi stiamo assistendo nelle nostre città al pericolo serio che si passi dal disagio alla rabbia e dalla rabbia alla violenza. A Palermo questo, fino ad ora, non si è verificato, siamo riusciti a contenere la rivolta degli ultimi e dei più poveri, ma le risorse che sono state erogate dall’ordinanza di Protezione civile del 29 marzo – non mi stancherò mai di apprezzare questo intervento – sono esaurite. Il Comune di Palermo ha avuto una politica assolutamente rigorosa, Abbiamo, sì, dato poco, ma a sedici mila famiglie, a sessantacinque mila persone, la metà delle quali sono i nuovi poveri, prodotti dai ritardi della cassa integrazione in deroga, gestita in maniera irresponsabile, in questo caso dalla Regione siciliana.



Abbiamo bisogno – conclude Orlando – di un piccolo rifinanziamento di quell’ordinanza di Protezione civile, che ci consenta di tamponare l'emergenza sociale, la rabbia sociale che diventa violenza. Quelle risorse sono finite. Se non vogliamo consegnare nelle mani della criminalità organizzata la disperazione degli imprenditori e dei nuovi poveri. Se il medico non arriva, si presenta sempre lo stregone e l'Italia è piena di stregoni, al Nord come al Sud.



Per fortuna – rileva Orlando - che c'è stato il reddito di cittadinanza: pensate cosa sarebbe l'Italia senza il reddito di cittadinanza, in questo momento di emergenza. Lo dico al di là di ogni schieramento politico, di ogni valutazione di parte, anche perché il mio partito si chiama Palermo".

