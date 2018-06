censimento rom

Orlando ancora contro Salvini: ''A Palermo nessun censimento''

Si riaccendono le polemiche tra il sindaco di Palermo e il Ministro degli Interni, stavolta sul tema del censimento dei Rom in Italia annunciato da Salvini

Pubblicata il: 19/06/2018

Che tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non corra buon sangue, è impossibile negarlo. Dopo le vicissitudini legate alla nave Aquarius, delle quali si era reso protagonista politico anche Orlando osteggiando la chiusura dei porti ordinata dal Ministro, si riaccendono le polemiche tra i due. Stavolta l'argomento è il censimento della popolazione Rom in Italia annunciato da Salvini nelle ultime ore.

Ebbene, a Palermo non avverrà alcun censimento o schedatura, né della popolazione Rom che risiede nel capoluogo siciliano, né di qualsiasi altro gruppo di cittadini. Lo ha disposto proprio Leoluca Orlando, sottolineando non solo l'assenza di presupposti giuridici, "ma anzi, a partire dalla Costituzione fino a qualsiasi normativa nazionale ed internazionale, sono vietati atti che in qualsiasi modo possano portare a discriminazioni su base etnica, religiosa, linguistica e culturale".

Ma Orlando non si limita a opporsi formalmente alla scelta, e attacca anche l'ideologia e la linea politica di Salvini, definendolo "un Ministro dell'Interno che straparla di 'Asse italo-tedesco' e si lancia in pronunciamenti che evocano le leggi razziali".

La stoccata finale del sindaco di Palermo è una provocazione a tutti gli effetti: "A quando - chiede Orlando a Salvini - la richiesta di schedatura dei portatori di handicap? a quando quella degli omosessuali? a quando quella degli ebrei e dei musulmani? a quando quella degli iscritti ai sindacati o a partiti diversi dalla Lega e dai Cinque Stelle?"

