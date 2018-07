consiglio comunale

Orlando assente, Ferrandelli furioso ''Il Festino lo sta facendo lui ai palermitani'' *VIDEO*

Il capo dell'opposizione al Comune di Palermo lascia l'aula sul piede di guerra, salta la seduta dopo un'altra assenza di sindaco e maggioranza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2018 - 15:51:59 Letto 439 volte

Ci sono rabbia e frustrazione nelle parole di Fabrizio Ferrandelli, che stamattina ha lasciato un'aula del Consiglio comunale di Palermo semideserta. Ancora una volta, il grande assente è stato il sindaco Leoluca Orlando.

"Oggi - commenta il capo dell'opposizione - dopo l’ennesima volta che sindaco e amministrazione hanno disertato l’aula, ho proposto alle minoranze di abbandonare l’aula, constatata anche l’assenza della maggioranza, per non costare alle tasche dei palermitani e porre fine a questa farsa".

Per oggi era previsto un dibattito importante, sulla questione spinosa delle partecipate del Comune e i loro conti che non tornano, alla luce della polemica scaturita dal botta e risposta tra Orlando e il Mef. "Il sindaco invece ha preferito dare spettacolo - accusa Ferrandelli - accendendo luminarie in una città al buio o lanciando l'iniziativa di far partecipare ad 1€ qualche straniero al Festino, piuttosto che sedersi ai banchi del Consiglio e affrontare i mille problemi di una città alla deriva". La conclusione di Ferrandelli è ironicamente amara: "Il Festino questa maggioranza lo sta facendo ai palermitani".

