Orlando chiede di nuovo i dati aggiornati e validi: ''Preoccupa l'aumento del 43% dei positivi''

Il sindaco scrive al Commissario per l'emergenza covid ed alla Direttrice Generale della Asp per sollecitare l'invio di dati aggiornati e informazioni costanti.

Il sindaco, Leoluca Orlando, ha appena scritto una lettera al Commissario ad-hoc per l’emergenza Covid-19 in Provincia di Palermo, Renato Costa, ed alla Direttrice Generale della ASP – Palermo, Daniela Faraoni.



Nella missiva - indirizzata per conoscenza anche al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Siciliana ed al Prefetto di Palermo - il sindaco rileva che “i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile Nazionale mostrano, per l’area metropolitana di Palermo un incremento dei contagi pari a 214,15 ogni centomila abitanti, senza riferimenti specifici a Palermo né agli altri Comuni.



Il quadro generale che i dati mostrano su scala regionale – continua il primo cittadino - è estremamente preoccupante, con un aumento del 43% dei positivi a fronte di un calo del 59% dei tamponi.



La disponibilità di dati aggiornati, coerenti e validi è la base su cui emettere (o non emettere) provvedimenti di competenza di questa Amministrazione comunale o che a questa possono essere richiesti, motivo per il quale – conclude Orlando - ancora una volta devo sollecitare l’invio di informazioni costanti, quotidiane per quanto attiene la città nel suo complesso e almeno settimanali per quanto attiene le sue aree”.

