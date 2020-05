Fase 2

Orlando contro i genitori che non vigilano sui propri figli: ''Non rischiamo di tornare alla fase 1'' *VIDEO*

Il monito di Orlando alla vigilia del weekend: ''Con la vita non si scherza, per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericoloso, liberi tutti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2020 - 19:25:58 Letto 433 volte

"Intendo denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti e che mettono a rischio la propria e altrui salute.

Questo fine settimana, che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere pericolosissimo sotto il profilo sanitario.

In alcune città, come a Milano, si sta pensando addirittura di tornare di indietro, di tornare al blocco che, se dovesse accadere a Palermo, sarebbe un disastro sociale ed economico.

Con la vita non si scherza, per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericoloso, "liberi tutti", lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!