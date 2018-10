Orlando contro i revisori, il M5S Palermo: ''Invasione di campo inaccettabile''

Di seguito la nota del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, dopo l'articolo di Live Sicilia che riporta l'indiscrezione secondo cui il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sarebbe pronto a denunciare alla Procura i revisori dei conti che hanno valutato il bilancio del Comune.

“Se ha reso tali dichiarazioni, il Sindaco ha commesso un'invasione di campo inaccettabile e sembra comportarsi come un piccolo Duce.

Il Collegio dei Revisori, infatti, è un organo indipendente che presta la sua collaborazione al Consiglio Comunale e svolge importanti funzioni di verifica dell'attività economica, finanziaria e amministrativa dell'Ente Locale.

Il Sindaco non può mettere a tacere i revisori o, peggio, pretendere che dicano quello che lui desidera, non può usare toni minacciosi e ricattatori, non può, infine, calpestare il ruolo e la funzione del Consiglio Comunale e degli organi ad esso collegati.

Richiediamo al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione Bilancio un'immediata presa di posizione in difesa dell'indipendenza e autonomia del Collegio dei Revisori volta a tutelare la dignità del Consiglio Comunale di Palermo”.