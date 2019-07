Orlando: ''Denuncerò Salvini''

Caso Sea Watch

''Avanzeremo formale denuncia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini'', ha detto Leoluca Orlando.

Caso Sea Watch 3, Leoluca Orlando vuole denunciare Salvini. Il sindaco di Palermo, intervenendo in una conferenza stampa a bordo della nave Rainbow Warrior di Greenpeace, ha attaccato il ministro dell’Interno.

“Avanzeremo formale denuncia nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il capitano della Sea Watch 3 Carola Rackete, a cui va la nostra solidarietà, ha operato in uno stato di necessità creato ad arte dal ministro che non ha consentito l’approdo dei migranti a Lampedusa – ha detto Orlando -. Ho piena fiducia nell’operato della magistratura – ha aggiunto – e sono contento che ci sarà un processo perché servirà a chiarire che il comandante ha operato in uno stato di necessità”.

Solidarietà a Carola Rackete è stata espressa anche dal direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio. “Non è possibile assistere a un tentativo di criminalizzazione di chi non fa altro che il proprio dovere: salvare vite umane. Carola Rackete ha tutta la nostra solidarietà. L’Italia e l’Europa hanno una grande responsabilità”.

Domani, intanto, un gruppo di associazioni darà vita a un corteo che si snoderà per le vie di Palermo “per sostenere – spiega la nota – la scelta inevitabile e umana della capitana, per chiedere il suo rilascio e il dissequestro delle navi Sea Watch 3 e Mar Ionio di Mediterranea”.

La partenza del corteo è prevista per le 18 da piazza Verdi, dinanzi il Teatro Massimo. Mentre un presidio sarà allestito davanti il porto dalle 20 alle 22.

