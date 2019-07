raccolta firme

''Orlando dimettiti'', raccolta firme per far dimettere il sindaco di Palermo

La proposta arriva dalla Lega: una raccolta firme per far dimettere il sindaco Leoluca Orlando.

Una raccolta firme per far dimettere il sindaco Leoluca Orlando. La proposta arriva dalla Lega ed e’ stata presentata oggi nel corso di un incontro che si è tenuto al teatro “Al Massimo”.

A lanciare questa campagna Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale e responsabile siciliano degli enti locali del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, affiancato dal vice Elio Ficarra. Raccolta firme che si incentra soprattutto su alcuni lati negativi di Palermo, come degrado e sporcizia. Gelarda ha infatti precisato: “Sono i punti cardine della nostra petizione popolare del buon senso per Palermo che darà la possibilità a tutti i cittadini, a prescindere dall’appartenenza politica - dice Gelarda - di manifestare in modo concreto il proprio dissenso verso un sindaco assente, a capo di un’amministrazione inadeguata rispetto ai reali bisogni della città”.

Cosa bisogna fare per firmare la petizione e sapere dove saranno allestiti i gazebo? Basta scrivere una mail all’indirizzo igor.gelarda@comune.palermo.it o contattare i rappresentati dei vari circoli della Lega sparsi a Palermo.

“L'era del sindaco Orlando è finita - conclude Gelarda - lo diranno anche le migliaia di palermitani desiderosi di liberarsi finalmente da un non-sindaco che ha fatto quasi esclusivamente danni alla città”.

