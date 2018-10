orlando e il ballo africano

Orlando e il suo ballo ''N'zema'', polemiche sui social *VIDEO*

Leoluca Orlando si è lasciato andare a balli di tradizione africana. Balli che però hanno scatenato il popolo dei social.

Pubblicata il: 02/10/2018

I colori e le musiche del Ghana hanno animato nei giorni scorsi lo Spasimo per la festa multietnica della cultura N’zema, etnia africana che vive tra il Ghana e la Costa d’Avorio e che a Palermo conta oltre 400 persone. Un’intera giornata di danze, incontri e degustazioni per conoscere le tradizioni del popolo n’zema che per l’occasione - come si vede dal video - ha “abbracciato” anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che si è lasciato andare a balli di tradizione africana. Balli che però hanno scatenato il popolo dei social che sta aspramente criticando Orlando:

“La città si allaga e lui pensa a ballare - scrive Giuseppe Siino - non è il mio sindaco”.

Poi Francesco Cinquemani:

“Nulla contro questi balli di tradizione africana ma Orlando mi sembra alquanto fuori contesto”.

Insomma un ballo che ha certamente fatto nascere le consuete polemiche social.





