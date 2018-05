forza nuova

''Orlando elogia i commercianti cinesi'': Forza Nuova si scaglia contro il sindaco di Palermo

Alcuni militanti di Forza Nuova hanno affisso alcuni striscioni all'ingresso della Palazzina Cinese per contestare ''le recenti esternazioni del sindaco che elogiava i commercianti cinesi''.

Alcuni militanti di Forza Nuova hanno affisso alcuni striscioni all’ingresso della Palazzina Cinese, evidente scambiata dai militanti per un simbolo del popolo orientale, per contestare "le recenti esternazioni del sindaco che elogiava i commercianti cinesi".

Il sindaco Orlando aveva “elogiato” i cinesi residenti a Palermo “Per il notevole contributo economico e per l'offerta di lavoro”. Ma questo non è andato giù a molti: "Lo ha detto veramente! Non si può tacere di fronte a simili assurdità", esordisce Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova. "Orlando, forse, è poco informato - o finge di non ricordare - ma, non molto tempo fa, l'Associazione Contribuenti Italiani denunciò pubblicamente l'Italia come nazione al primo posto per l'evasione fiscale cinese - dice Ursino-. E il sindaco finge di ignorare anche un altro aspetto che sottolinea l'assurdità delle sue esternazioni: a Palermo, la quasi totalità dei commercianti cinesi è esentata, di fatto, da tutta quella attentissima serie di controlli a cui la Polizia Municipale sottopone i commercianti palermitani, sempre ignorati e bistrattati, proprio dall'eterno primo cittadino".

