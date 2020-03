coronavirus

Orlando: ''Entro il 5 aprile servono gli aiuti''

''Entro il 5 aprile i primi aiuti per almeno 5.000 famiglie palermitane'', ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2020 - 09:39:40 Letto 408 volte

"Entro il 5 aprile i primi aiuti per almeno 5.000 famiglie palermitane". Lo ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. La giunta comunale ha approvato un meccanismo di sostegno per le famiglie che per via del Covid-19 stanno affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica.

"Appena il governo nazionale e quello regionale pubblicheranno i provvedimenti con i criteri di assegnazione delle somme e degli aiuti noi siamo già pronti a partire con un sistema misto che prevede sia aiuti alimentari diretti sia la possibilità di facilitare l'acquisto di beni di prima necessità nei negozi cittadini", ha spiegato Orlando annunciando il provvedimento che prevede un impegno immediato di risorse comunali per far fronte all'emergenza che poi saranno reintegrati con i contributi dello Stato e della Regione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!