Orlando, firmate pratiche per l'iscrizione anagrafica di alcuni cittadini stranieri presenti a Palermo *VIDEO*

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato ieri diversi nuovi provvedimenti anagrafici con i quali autorizza la Polizia Municipale la prosecuzione dell'iter di iscrizione anagrafica richiesta da alcuni cittadini stranieri presenti a Palermo.

Una vicenda che sta facendo discutere. Salgono così complessivamente a 60 i provvedimenti di iscrizione all’anagrafe di stranieri firmati dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nelle ultime settimane.

Gli atti sottoscritti analizzano la situazione normativa determinata dall’entrata in vigore dell’art.13 della legge 132/2018 (c.d. “Decreto Sicurezza”) definendo il quadro complessivo come di "evidente difficoltà interpretativa”, a seguito dell’asserito conflitto fra norme tutt’ora in vigore, si legge nel comunicato del comune.

Nel testo del provvedimento si legge infatti che:

“se le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, se la dimora dello straniero si considera abituale raggiunti i tre mesi di ospitalità in un centro di accoglienza, se la dimora abituale è fondamento della residenza e se, infine, è fatto obbligo ad ognuno di chiedere la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale, ne deriva che tale iscrizione risulterebbe doveroso sia chiederla che ottenerla (ove non esistano altri elementi ostativi a seguito delle verifiche di legge), anche utilizzando documenti differenti da quello del permesso di soggiorno, ma ugualmente idonei ad attestare la regolarità del soggiorno medesimo per le finalità anagrafiche”.

Orlando quindi continua a contrastare il decreto sicurezza e ribadisce la sua linea dura nei confronti di Salvini.

Nel video girato oggi la firma dei provvedimenti e le parole del primo cittadino palermitano.





