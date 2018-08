Orlando, gli allagamenti e la manutenzione della città. Intervista al sindaco *VIDEO*

"Ormai da tre anni il Comune di Palermo è stato esautorato del tutto dei compiti che riguardano gli interventi e le opere per la mitigazione del rischio idrogeologico e per gli interventi di trattamento delle acque. Vi è, infatti, un commissario nazionale per la realizzazione delle opere legate al sistema fognario, con il quale stiamo attivamente lavorando in sinergia, e un sub commissario regionale per la realizzazione delle opere legate alla gestione delle acque meteoriche e al rischio idrogeologico. Altro caso eclatante, ascrivibile questa volta al DRAR - Dipartimento regionale acqua e rifiuti, è quello del cosiddetto "ferro di cavallo" i cui lavori già appaltati sono fermi per il mancato trasferimento dei fondi, bloccati dal 2013 presso lo stesso Dipartimento.".