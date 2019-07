discarica di Bellolampo

Orlando: ''Incendi a Bellolampo? Un sabotaggio''

Quello di ieri è il quarto in un mese. Una casualità? Non per il sindaco Leoluca Orlando che parla di ''sabotaggio''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2019 - 09:28:49 Letto 413 volte

La discarica di Bellolampo non ha pace. E le fiamme aggiungono emergenza su emergenza rallentando la raccolta dei rifiuti, già in difficoltà, a Palermo. A causa dell'incendio che ieri mattina si è propagato in via Poggio del Pineto, nella zona che sovrasta l'impianto, gli autocompattatori carichi di spazzatura sono rimasti fermi per ore e sono riusciti a conferire l'immondizia solo nel pomeriggio. Ma a preoccupare è la frequenza dei roghi: quello di ieri è il quarto in un mese. Una casualità? Non per il sindaco Leoluca Orlando che parla di "sabotaggio".

"Dopo 4 incendi in meno di trenta giorni che interessano l’area e l’impianto rifiuti di Bellolampo credo che sia lecito sospettare del fatto che qualcuno ben organizzato stia agendo per sabotare l’azienda e la città, creando disservizi e rallentando il lavoro dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti", dice il primo cittadino che annuncia un esposto contro ignoti alla Procura della Repubblica "perchè su queste 'coincidenze' sia fatta luce".

"Credo che non sia più rimandabile fare luce su chi e perchè ha interesse ad attaccare un’esperienza di gestione pubblica che ha tagliato fuori dalla gestione dei rifiuti interessi privati per decine di milioni", conclude Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!