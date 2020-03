coronavirus

Orlando mancano mascherine e tute: ''Riconvertire fabbriche per produrre in tempi rapidi'' *VIDEO*

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha proposto al Governo nazionale di autorizzare le ditte disponibili a riconvertire le proprie produzioni.

Con un video messaggio ai cittadini, il Sindaco Leoluca Orlando ha proposto al Governo nazionale di autorizzare le ditte disponibili a riconvertire le proprie produzioni per produrre in tempi rapidi i presidi e i dispositivi indispensabili in questo momento nel settore sanitario, prime fra tutte le mascherine e le tute.

"Mancano i dispositivi di protezione, fondamentali e indispensabili per coloro che, a rischio della propria vita operano nelle strutture sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche.

Il Governo nazionale deve immediatamente provvedere a rifornire tutti coloro che rischiano la vita con questi dispositivi, e deve autorizzare le tante fabbriche pronte a riconvertirsi per produrre al più presto quello che serve per la salute dei lavoratori e per la salute dei cittadini."





