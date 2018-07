Orlando ''Operazione Balkani conferma che proibizionismo favorisce mafie''

Dichiarazioni Orlando

Leoluca Orlando commenta gli arresti compiuti oggi nell'ambito dell'operazione denominata "Balkani"...

"Qualora ve ne fosse stato bisogno, l'indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della prostituzione, del caporalato e del lavoro nero, oltre che essere la causa di migliaia di morti lungo le rotte migratorie, siano esse quelle di mare o di terra.

Nel ringraziare la Magistratura, i Carabinieri e tutti gli organi inquirenti che hanno collaborato in questa indagine internazionale non possiamo che tornare a chiedere l'introduzione di politiche radicalmente diverse che sottraggono gli esseri umani al rischio di divenire merci sui mercati del traffico internazionale.

In ogni caso, da subito occorre attivare corridoi umanitari che sottraggono migliaia di esseri umani al potere e alla violenza delle cosche mafiose e che tolgano a queste ultime un ulteriore fonte di guadagno e forza di ricatto."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando commentando gli arresti compiuti oggi nell'ambito dell'operazione denominata "Balkani".

