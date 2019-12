Ztl notturna

Orlando precisa: ''La Ztl notturna si farà perché ho deciso io''

A Palermo la Ztl notturna si farà, perché "ho deciso io e indietro non si torna", ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2019 - 12:30:42 Letto 401 volte

Ancora caos e polemiche ma a Palermo la Ztl notturna si farà, perché "ho deciso io e indietro non si torna". Leoluca Orlando, il sindaco di Palermo, torna il giorno dopo sulla polemiche nate dopo l'approvazione in giunta comunale del nuovo regolmento per la zona a traffico limitato nel centro storcio che sarà valida anche di notte. E spiega tutto a PalermoToday: "Indietro non si torna - dice Orlando - La materia è competenza della giunta, ce lo ha confermato anche il segretario generale. Comunque sia ce ne assumiamo tutta la responsabilità".

Allora è tutto confermato. La ztl notturna scatterà, nella sua prima fase, il 10 gennaio 2020. La seconda fase dal 17 aprile 2020. E il sindaco si affretta a proteggere uno dei suoi uomini di fiducia, l'assessore alla mobilità Giusto Catania, subissato di critiche dall'opposizione che ha chiesto anche a gran voce, le dimissioni di Catania: "Sull'estensione della Ztl ai weekend e alle ore notturne ho deciso io, con l'unanimità della Giunta" spiega Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!