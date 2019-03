nuova giunta comunale

Orlando presenta la nuova giunta, fuori Arcuri

Nella giunta comunale a Palermo entrano ufficialmente i partiti che avevano sostenuto la candidatura di Leoluca Orlando a sindaco di Palermo, alle ultime amministrative del 2017.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2019 - 17:03:36 Letto 374 volte

Nella giunta comunale a Palermo entrano ufficialmente i partiti che avevano sostenuto la candidatura di Leoluca Orlando a sindaco di Palermo, alle ultime amministrative del 2017.

Cambiano sei assessori su otto. La nuova squadra potrà contare su Fabio Giambrone, storico braccio destro e fedelissimo di Orlando, che sarà vice sindaco ma avrà come deleghe il personale, la polizia municipale e il nuovo assessorato al decoro della città, Leopoldo Piampiano (Sicilia Futura), che andrà alle attività produttive e suap; Giusto Catania (Sinistra Comune) con deleghe all’ambiente, urbanistica, mobilità, aziende; Adham Darawsha, medico palestinese di 39 anni, ex presidente della consulta delle culture si occuperà di cultura; l’attuale presidente dell’Amap Maria Prestigiacomo diventa assessore all’edilizia privata e alla rigenerazione urbana; infine l’assessorato al bilancio va a un tecnico in quota Pd Roberto D’Agostino, vicinissimo a Faraone. Due uniche riconferme quella di Giuseppe Mattina alla cittadinanza solidale e Giovanna Marano alla scuola.

Restano fuori due fedelissimi di Orlando, Emilio Arcuri e Sergio Marino. Esperienza amministrativa finita per Andrea Cusumano (Cultura), Antonino Gentile (Bilancio), Iolanda Riolo (Mobilità), Gaspare Nicotri (Personale).

I commenti dei vari partiti:

Giulia Argiroffi (consigliere comunale M5S Palermo) su rimpasto giunta Orlando:

“Dopo mesi di battaglie, interrogazioni, audizioni e costanti richieste di rimozione, finalmente l'assessore Arcuri è stato sollevato dal suo incarico, dopo essersi dimostrato incapace di gestire le criticità da lui stesso determinate, usando un'arroganza sempre più spinta a copertura di contenuti sempre più assenti. Va via Arcuri, ma chi subentra garantisce la stessa incompetenza tecnica e arroganza radical chic. Palermo che si appresta a fare scelte fondamentali per il suo futuro, sceglie di farlo con metodi e personaggi del più improbabile passato: un assessore tecnicamente incompetente come il professore di lettere Catania, appare come scelta strategica che fa dell'approssimazione uno strumento politico, dove l'inaccettabile può diventare realtà. Il destino di Palermo è irrimediabilmente segnato dal ripetersi di dinamiche sempre uguali che vedono le scelte politiche puntualmente volte a demolire e impedire la consapevolezza, unica vera garanzia di qualità”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando:

"La nuova Giunta Comunale presentata oggi dal Sindaco Leoluca Orlando troverà nel Consiglio comunale un interlocutore attento, nel rispetto dei rispettivi ruoli politici ed istituzionali perché tale interlocuzione è elemento fondamentale ed occasione per svolgere al meglio il servizio alla città. Mi auguro che il dialogo e la collaborazione proseguano e si rafforzino per il bene della nostra comunità."

Aldo Penna (M5S Camera) e Antonino Randazzo (M5S Palermo):

“La sostituzione di quasi tutti gli assessori e il rimpasto di giunta è l’ulteriore prova della fine del civismo di facciata di Leoluca Orlando. Ora ai palermitani sarà ancora più chiaro: come ribadito da Faraone, Leoluca Orlando ancora prima che essere legato alla società civile e al “partito Palermo” è un sindaco del Partito democratico. Lo “stronzo libero” - così si definì il primo cittadino - ha ceduto alle esigenze e pressioni dei partiti e del suo Partito Democratico”.

Il commento di Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione al Comune di Palermo:

“Molto rumore per nulla. Dopo questo enorme cambiamento, mi auguro che l’amministrazione venga in Consiglio a confrontarsi, così da darci una mano a risolvere i tanti problemi e guasti di Palermo".



< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!