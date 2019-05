anello ferroviario

Orlando: proposto il commissariamento dei lavori all'anello ferroviario

Sinistra Comune: ''Sosteniamo proposta dell'Amministrazione per il completamento dei lavori''.

"Condividiamo pienamente la proposta dell’ Ammistrazione di completare lavori dell’ anello ferroviario assumemdone la totale responsabilità. La città non può soccombere di fronte a lungaggini ed inefficienze di RFI che si trascinano da anni. E’ stata già abbastanza penalizzata dai cantieri che si interrompono di continuo, con posti di lavoro a rischio, disagi per i cittadini e le cittadine che non possono circolare liberamente in varie zone ed attività commerciali in sofferenza a causa di strade chiuse ed isolate." Lo dichiarano i consiglieri di Sinistra Comune Barbara evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

"Sollecitiamo i consiglieri e le consigliere del M5S e della Lega a sostenere questa scelta e ad interloquire con l'esecutivo gialloverde. Questo passaggio, di fondamentale importanza per Palermo, deve avvenire al più presto: è necessario risarcire la città per i danni che ha subito in questi anni."

