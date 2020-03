coronavirus

Orlando: ''Reddito di cittadinanza a chi ha perso tutto''

Il sindaco Leoluca Orlando lancia un appello per tutte le famiglie che per l'emergenza coronavirus hanno perso tutto: ''Garanzia del reddito per tutte le famiglie''.

Il sindaco Leoluca Orlando lancia un appello per tutte le famiglie che per l'emergenza coronavirus hanno perso tutto. Migliaia in appena un mese. "La garanzia del reddito per tutte le famiglie - chiede Orlando al governo nazionale - eventualmente rivedendo i criteri di accesso al reddito di cittadinanza. Siamo di fronte a quella che potrebbe esplodere a momenti come una vera e propria bomba sociale a seguito del blocco di tante attività commerciali, professionali e produttive".

Il pensiero di Orlando va ai 7mila morti e allo stesso tempo alle centinaia di migliaia di persone che stanno a casa per contribuire a frenare il contagio. "Questo blocco totale - dice Orlando - può diventare e sta già diventando motivo di una grave crisi economica. Ci sono centinaia se non migliaia di famiglie che in un mese hanno perso ogni fonte di reddito, famiglie che in un mese rischiano di scivolare verso la povertà. Il Comune si sta attrezzando, con l'indispensabile supporto del terzo settore, degli enti caritatevoli e della società civile, perché tutti possano avere un supporto e nessuno sia lasciato solo. Ma la dimensione della crisi è tale che serviranno misure straordinarie ed eccezionali da Roma e da Bruxelles perché ci siano risorse per garantire a tutti dignità e serenità per affrontare questo momento di emergenza eccezionale".

