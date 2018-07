dossier mef

Orlando risponde al Mef e scagiona il Comune, Ferrandelli ''Irregolarità fondate''

Il Comune di Palermo risponde con un contro-dossier alle contestazioni amministrative del Ministero dell'Economia, ma non convince l'opposizione che continua a puntare il dito su criticità obiettive

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2018 - 15:28:09 Letto 413 volte

Il Comune di Palermo e il sindaco Leoluca Orlando hanno risposto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alla relazione in cui il Mef esprimeva perplessità su 46 presunte irregolarità amministrativo-contabili contestate all'amministrazione del capoluogo per il periodo dal 2016 al 2017. Per il sindaco la relazione di replica agli ispettori del ministero evidenzia che "grandissima parte delle contestazioni non avevano un fondamento e talune sono meramente formali", ma a Palazzo delle Aquile l'opinione è ben lontana dall'essere condivisa.

Il Comune non ha del tutto rigettato la situazione ritratta dal dossier del Mef, ma l'opposizione batte il chiodo sugli aspetti che invece Orlando ha contestato: “L’atteggiamento di chi nega i problemi, e che invece dovrebbe offrire soluzioni, preoccupa ancora di più dei problemi stessi”, dichiara Fabrizio Ferrandelli, capo dell’opposizione in Consiglio comunale. “Il Sindaco esulta quando in realtà i tre quarti dei punti di contestazione del Mef vengono confermati - incalza Ferrandelli -. Tra gli esempi più eclatanti la restituzione dell’ indennità di video terminale richiesta ai dipendenti, passando dall’ammissione dell’assenza del contratto di servizio con Sispi a cui il Consiglio comunale, su nostra istanza, ha dovuto rimediare nelle settimane scorse".

Di tutt'altro parere è invece Sinistra Comune, che mette nel mirino la strumentalizzazione politica della relazione: "Le controdeduzioni del sindaco ai rilievi del Mef dimostrano ciò che avevamo già sostenuto mesi fa: le contestazioni mosse erano solo bolle di sapone, caratterizzate da una connotazione politica con elementi di valutazione strumentali". Lo sostiene Giusto Catania, leader di SC al Comune di Palermo. "I rilievi sollevati all'amministrazione comunale sono stati infatti del tutto smontati dalle controdeduzioni e dalla relazione del sindaco", sottolinea Catania. Poi il capogruppo avvisa i contestatori: "Il governo della città è una cosa complessa, che non può scaturire dall'attivazione di algoritmi esatti. Le scelte discrezionali, inscritte nella legittimità e nella legalità, sono inevitabili e necessarie; sono un effetto della capacità di ascolto e di valutazione politica vitali per la comprensione e la crescita della città".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!