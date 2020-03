Assessore all'edilizia

Orlando sceglie il nuovo assessore all'edilizia

Vincenzo Di Dio è il nuovo assessore che si occuperà solo di Edilizia privata.

È Vincenzo Di Dio, 50 anni, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, l'assessore scelto da Orlando al posto di Emilio Arcuri che ha fatto un passo indietro sabato scorso. "Il nuovo assessore si occuperà solo di Edilizia privata. È un tecnico di alta professionalità, l'ho già sentito sabato e poi incontrato, chiedendogli di occuparsi della delega specifica. Perché è un docente universitario, stimato e apprezzato. È un professionista stimato. Già oggi mi ha dato la sua disponibilità e giovedì faremo la presentazione ufficiale perché Di Dio deve adempiere agli obblighi formali anche con l'Università".

A dirlo, in conferenza stampa il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a proposito degli arresti per corruzione al Comune di Palermo.

“La scelta di Di Dio è anche un segnale ai professionisti, a tutti coloro che non vogliono essere colpiti dai comportamenti irregolari di alcuni. Il suo lavoro aiuterà il lavoro di trasparenza e di valorizzazione delle professionalità. Chi pensa che la politica sia monopolio dei partiti sbaglia. In questo momento la scelta del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri è una profonda scelta politica".

“Il mio sì alla proposta di entrare a far parte della Giunta comunale nasce dal forte senso di responsabilità che da sempre caratterizza il nostro impegno come categoria professionale. Il Comune si trova a dover superare una difficile situazione e se è necessario il nostro apporto tecnico noi non ci tiriamo indietro”.

“Ringrazio il sindaco Orlando per la fiducia accordatami e per le sue attestazioni di stima nei miei confronti. So di essere chiamato a un lavoro complesso e delicato ma darò il massimo per portarlo avanti con senso del dovere e spirito di servizio verso la comunità cittadina”.

