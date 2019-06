migranti

Orlando: ''Siamo tutti migranti''

Leoluca Orlando invita all'integrazione e a non fare differenza tra migranti e cittadini.

Leoluca Orlando invita all’integrazione e a non fare differenza tra migranti e cittadini. “E’ molto importante eliminare la parola migranti, considerando i migranti delle persone che sentono il diritto di vivere in luogo diverso da quello in cui sono nati. Come i nostri figli o i nostri nonni che hanno deciso di andare a vivere in un altro paese chiedendo di essere considerate persone umane. Io sono persona, noi siamo comunità: è questo quello che serve per accogliere nel migliore dei modi i campionati di scherma. Persona dal latino significa maschera e sulla pedana siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa maschera. Questo è un messaggio importante per chi pensa di dividere le persone in base alla religione, alla lingua o al colore della pelle”.

