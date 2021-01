Covid-19

Orlando spinge per la zona rossa: ''Siciliani e palermitani incoscienti, inasprire subito le misure'' *VIDEO*

''Inasprire le misure fino al punto di una dichiarazione di zona rossa che č l'anticamera del lockdown, della chiusura completa'', dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Di fronte al dilagare del contagio in tutta la Sicilia e a Palermo, di fronte al persistere di comportamenti incoscienti da parte di tante e tanti cittadini, di fronte a un immane sforzo delle Forze dell'ordine che cercano in tutti i modi di contrastare quella che è una diffusa incoscienza dei siciliani e dei palermitani, io credo che non ci sia altro da fare che verificare la consistenza di questo rischio che gli esperti dicono essere molto altro e inasprire le attuali misure. Inasprirle fino al punto di una dichiarazione di zona rossa che è l'anticamera del lockdown, della chiusura completa. Bisogna assolutamente contrastare questo patto scellerato di complicità, che vede insieme il virus e gli incoscienti. La salute innanzitutto contro virus e contro incoscienza". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.





