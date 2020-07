gradimento sindaci italiani

Orlando ultimo per gradimento tra i sindaci. Lega: ''Solo chi non vive a Palermo può stupirsi''

Classifica sole24ore, Orlando ultimo per gradimento tra i sindaci italiani. Gelarda (Lega): ''Solo chi non vive a Palermo può stupirsi, Orlando prenda atto del fallimento e si dimetta''.

06/07/2020

"Che Orlando si trovi ultimo nella classifica di gradimento dei sindaci italiani può stupire solo chi non vive a Palermo e non ne conosce il disastro", dichiarano Igor Gelarda capogruppo a Palazzo delle aquile e Alessandro Anello neo commissario provinciale della Lega.

"Quello che stupisce è che lui, e il sempre più piccolo nucleo che ancora lo sostiene, non abbiano preso coscienza che la sua era è definitivamente tramontata, e che il distacco con cittadini palermitani ormai è ormai abissale.

Non essere riuscito ad affrontare tematiche importanti come quella della pulizia della città, delle buche nelle strade, della difficile situazione delle società partecipate, oppure costringere i palermitani a subire la vergogna delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli, hanno reso Orlando un peso politico per questa città.

Non ultimo il suo ossessivo occuparsi dei migranti, dimenticando però i palermitani, che evidentemente avrebbero gradito e gradirebbero un po' più di attenzione.

Chiunque al posto di Orlando si dimetterebbe con un sussulto di dignità politica , ma temiamo che lui non lo farà e impedirà così ai palermitani di scegliere un nuovo sindaco e una nuova amministrazione, che erediteranno una situazione disastrosa, ma almeno potranno dare nuove speranze a questa città ed ai suoi cittadini. Palermo merita molto di più concludono Igor Gelarda e Alessandro Anello".

