#OrlandoDimettiti, inizia la raccolta firme online

La Lega non va in vacanza: Orlando dimettiti, inizia raccolta firme della Lega.

Riparte la petizione della lega per le dimissioni del sindaco Orlando. Per ora on line, da settembre nelle piazze della città

“I bisogni dei palermitani e le loro difficoltà quotidiane, causate da un Sindaco che sembra occuparsi di tutto (dai migranti alla politica estera) fuorché di Palermo, non vanno in vacanza ed è quindi giusto chiarire che anche la Lega non va in vacanza. Resta a difendere la città ed i palermitani dalle angherie e dalle inefficienze di questa amministrazione”. Così il neo Commissario della Lega-Salvini Premier per Palermo e Provincia Antonio Triolo parlando della petizione che già da oggi può essere firmata online.

"L'era di Orlando ormai volge al termine” dichiara Igor Gelarda capogruppo in consiglio comunale e responsabile regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale, che aveva già lanciato una petizione analoga negli scorsi mesi.

“La popolarità del sindaco è ormai ai minimi storici e se si votasse domani non ho dubbi che ci sarebbe un plebiscito contro di lui. Uno degli obiettivi della Lega è quello di liberare il popolo palermitano da questo sindaco che si interessa solo della necessità degli altri e mai dei suoi concittadini."

L’iniziativa per adesso è online, mentre proseguirà sul territorio nei prossimi mesi con gazebo e incontri con la cittadinanza che vedranno impegnati i rappresentanti istituzionali, i dirigenti ed i militanti della Lega con in testa lo stesso Igor Gelarda ed il vice-capogruppo al consiglio comunale di Palermo Elio Ficarra #OrlandoDimettiti.

